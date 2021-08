Verhuizen? Zo doe je dat een stuk goedkoper

Mensen verhuizen gemiddeld zeven keer in hun leven, aldus cijfers van het CBS. Waar er in 2017 nog een recordaantal verhuizingen plaatsvond, was dit in 2018 al minder (5 %). Van april tot en met december 2020 verhuisden 1,15 miljoen mensen, 6 procent meer dan in dezelfde periode van 2019. Bijna 6 op de 10 bleven in dezelfde gemeente wonen en 42 procent van de verhuisden vertrok naar een andere gemeente. Verhuizen kan een behoorlijke duit kosten, dus daarom heeft Nieuws.nl een aantal besparingstips op een rijtje gezet.

We verhuizen volgens de cijfers dus ongeveer 1 keer per 10 jaar. In 2020 vonden er vooral verhuizingen uit de Randstad plaats dan ernaartoe. De trek uit de Randstad naar regio’s daarbuiten lijkt de laatste jaren toe te nemen. Met name stellen zonder kinderen en mensen ouder dan dertig jaar verlaten vaker dan voorheen de Randstad, aldus het CBS op basis van onderzoek naar aanleiding van vragen uit de media. Een reden hiervoor zijn de coronamaatregelen, waaronder meer thuis werken en dus meer thuis zijn. Steeds meer mensen hebben behoefte gekregen aan ruimte in en rondom hun woning.

Ervaren verhuisbedrijf

Verhuizen vreet energie, en in veel gevallen ook geld, en kan voor de nodige stress zorgen. Het is uiteraard mogelijk om zelf te verhuizen, maar een ervaren verhuisbedrijf inhuren kan een boel kopzorgen voorkomen, en dat is ook wat waard. Zeker als je naar een andere stad of gemeente verhuist scheelt het een boel ritten en dus ook brandstof. Daarbij gaat het een stuk sneller. Voordat je een verhuisbedrijf boekt is het zinvol om een aantal prijsopgaves met elkaar te vergelijken en klantenreviews te lezen.

Besparen op verhuisdozen

Verhuisdozen zijn prijzig. Het is belangrijk om stevige en goede verhuisdozen te hebben waarin je al je spullen veilig en intact kan verhuizen naar Amsterdam. Het is mogelijk om hierop te besparen door verhuisdozen te lenen of voor een schappelijke prijs over te nemen, bijvoorbeeld via Marktplaats. Als je een verhuisbedrijf inschakelt, kan je informeren naar de mogelijkheden om eventueel verhuisdozen te lenen. Veel verhuisbedrijven bieden deze optie.

Het moment van verhuizen

Sommige verhuisbedrijven rekenen verschillende tarieven doordat ze met dal- en piekuren werken. Als je geld wil besparen met je verhuizing, kan je het beste doordeweeks overdag verhuizen. Als je voor het weekend of de avonden kiest, kan het zijn dat je een extra toeslag betaalt. Zorg er verder voor dat je flink opruimt. Niet alles wat je hebt, hoeft mee te verhuizen naar je nieuwe woning. Zie het verhuizen als uitnodiging om op te ruimen en om spullen die je niet meer gebruikt weg te gooien of online te verkopen. Wie weet verdien je nog een leuk bedrag wat je vervolgens kan gebruiken voor de verhuizing. Alles wat je niet mee wilt nemen en niet verkocht krijgt, kan je laten ophalen door de kringloopwinkel.

Goed voor jezelf zorgen

En zorg er ten slotte voor dat je goed voor jezelf zorgt als je verhuist. De neiging ligt op te loer om je volledig te focussen op de verhuizing en jezelf op de tiende plek te zetten. Bereid de verhuisperiode goed voor door voldoende gezond eten in huis te hebben, zodat je niet voor afhaalmaaltijden kiest. Neem voldoende rust, plan voldoende ruimte en neem een paar dagen vrij als je net verhuisd bent. Gun jezelf de tijd om te landen in je nieuwe huis. Goed voor jezelf zorgen, ook ten tijde van een verhuizing, kan op den duur een boel geld besparen.