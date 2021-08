Waterschappen: extremer weer is dagelijkse praktijk

De Unie van Waterschappen ziet in de dagelijkse praktijk dat het weer steeds extremer wordt. In het IPCC-klimaatrapport van de VN zien de waterschappen dat bevestigd, ze pleiten daarom ook voor het versnellen van klimaatregelen.

“Dat klimaatverandering voor de waterschappen geen toekomstscenario is maar dagelijkse praktijk, heeft de watersnood in Limburg wel aangetoond”, aldus Hetty Klavers, bestuurslid van de Unie van Waterschappen. “Na drie extreem droge zomers hebben we nu een zomer met extreme wateroverlast door hoosbuien en hoge rivierstanden achter de rug.”

De waterschappen investeren jaarlijks al 1,8 miljard euro in sterkere dijken en het aanleggen van regenwaterbuffers, maar zeggen dat er meer maatregelen nodig zijn om ook bijvoorbeeld hogere golven, overmatige regen en het water uit grote rivieren in de toekomst voldoende ruimte te geven. De overheid moet volgens de waterschappen meer geld steken in toekomstbestendige keuzes bij het inrichten van een landschap om schade door extreem weer als droogte en overstromingen te beperken.

Om de effecten van de in het klimaatrapport genoemde onomkeerbare zeespiegelstijging in kaart te brengen werken de waterschappen samen met andere waterbeheerders aan een kennisprogramma. Klavers: “Bij het beleid voor waterveiligheid wordt altijd al ver vooruit gekeken. We nemen de nieuwste wetenschappelijke en technologische inzichten mee in het op orde houden van onze dijken en stellen waar nodig bij.”