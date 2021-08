Weer.nl: gevolgen klimaatverandering ook in Nederland merkbaar

De gevolgen van temperatuur- en neerslagextremen nemen volgens Weer.nl ook in Nederland toe. Ook krijgen we te maken met de gevolgen van de zeespiegelstijging, die zoals in het maandag uitgebrachte klimaatrapport van het VN-klimaatpanel IPCC staat, door de opwarming van de aarde onomkeerbaar is.

Reinout van den Born van Weer.nl: “Voor Nederland zijn de zee, de rivieren en de gevolgen van temperatuur- en neerslagextremen voor natuur en landschap van groot belang. Ook bij ons zie je die gevolgen al toenemen. Denk aan sterfte in bossen, vreemde insecten, kwetsbare gewassen op het land, overstromingen en droogte.”

Wat volgens Van den Born opvalt aan het rapport is dat klimaatverandering nu onmiskenbaar aan de mens wordt toegeschreven. “De meeste gevolgen waren al bekend, maar van sommige wordt nu gezegd dat ze nog wat ernstiger kunnen uitpakken. Veel van wat werd en wordt verwacht, zien we al gebeuren: hitte, droogte, overstromingen, natuurbranden, zeespiegelstijging, smeltend ijs, uitdrogende bossen.”

Het stadium dat we moeten bewijzen dat klimaatverandering er is en een bedreiging inhoudt, zijn we nu voorbij, stelt hij. “Nu moeten we ons gaan focussen op de acties die nodig zijn om de gevolgen nog op een enigszins acceptabel niveau te houden.”

Volgens weerpresentator bij het NOS Journaal Gerrit Hiemstra is het duidelijk dat klimaatverandering leidt tot meer en intenser extreem weer. “Er is een heel duidelijk verband tussen snelle en grootschalige emissiereductie en de wereldtemperatuur”, zo twittert hij. “We moeten heel snel de emissie van broeikasgassen drastisch beperken.”