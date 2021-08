Yeşilgöz: andere landen moeten klimaatambitie verhogen

Het nieuwe IPCC-rapport over het klimaat “maakt nog eens extra duidelijk dat we de komende decennia de uitstoot van broeikasgassen sterk moeten verminderen”. Dat zegt staatssecretaris Dilan Yeşilgöz-Zegerius van Klimaat en Energie. Ze vindt dat andere landen scherpere klimaatdoelen moeten stellen.

Volgens haar heeft de Europese Unie om die reden de klimaatdoelen bijgesteld en gaat het er nu om “dat ook andere landen hun ambitie” verhogen. Dat zal de Nederlandse inzet worden tijdens de klimaattop in Glasgow, later dit jaar. “In eigen land doen we ons uiterste best om onze nationale klimaatdoelen ook te halen.”

In oktober waarschuwde het Planbureau voor de Leefomgeving nog dat het doel om in 2030 49 procent minder broeikasgassen uit te stoten ten opzichte van 1990 niet gehaald dreigde te worden. De EU wil naar 55 procent reductie in 2030.