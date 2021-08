Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen blijft stabiel

In de Nederlandse ziekenhuizen liggen dinsdag 686 patiënten met Covid-19, de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus. Dat zijn er 4 minder dan maandag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Er liggen al een week minder dan 700 coronapatiënten in de ziekenhuizen, maar van een duidelijke afname is nog geen sprake. Op de intensivecareafdelingen is het wel iets drukker geworden. Daar liggen nu 214 coronapatiënten, 2 meer dan maandag en het hoogste aantal sinds 18 juni. Dat is nog altijd aanzienlijk lager vergeleken met half mei, toen er nog meer dan 700 coronapatiënten op de ic’s lagen.

Op de verpleegafdelingen liggen nu 472 coronapatiënten, een afname van 6. In de afgelopen 24 uur kwamen er op de verpleegafdelingen 68 nieuwe coronapatiënten binnen. Op de ic’s werden 17 patiënten binnengebracht.