Internetgebruik door coronamaatregelen enorm toegenomen

De coronamaatregelen hebben wereldwijd voor een giga digitale ommezwaai gezorgd, en dus ook in Nederland. Zo was 2020 het jaar van online winkelen. Nederlanders deden 335 miljoen online aankopen, een stijging van 27 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Dit blijkt uit Thuiswinkel Markt Monitor. Maar in het eerste kwartaal van 2020 steeg ook het verbruik van mobiele data via 4G voor het eerst boven de 200 miljard MB. Kortom, het internetgebruik is enorm toegenomen.

Van blijvende aard

De online bestedingen van Nederlanders stegen met 7 procent naar 26,6 miljard euro in 2020. De verwachting is dat het kopen via digitale kanalen van blijvende aard is. De coronacrisis had niet alleen een impact op ons online koopgedrag, maar ook op het aantal bezoekers van pornosites. In het begin van de crisis steeg het aantal bezoekers van Pornhub op een doorsnee dag met 14 procent. Wereldwijd was er sprake van een stijging van gemiddeld 11.6 procent. Ook webwinkels die erotische artikelen zoals vibrators verkopen, zagen hun omzetten stijgen.

Online casino

Doordat we massaal moesten thuiswerken en het ernaar uitziet dat dit (deels) een blijvertje is, zullen we ook digitaal blijven meeten via Zoom en Microsoft Teams. Ook gokken is populair, via online casino websites. De online gokmarkt had tijdens de eerste lockdown even een terugval, onder meer veroorzaakt door het wegvallen van sportweddenschappen. Dit was van tijdelijke aard en is nadien ruimschoots goedgemaakt.

Streamen en gamen

Online boodschappen deden we al, en neemt alleen maar toe. Ook online avondeten bestellen was in 2020 een favoriete bezigheid en dat geldt voor dit jaar alleen nog maar meer. Ook het aantal mensen dat streamen en gamen is toegenomen. In februari 2020 is het aantal gestreamde uren van 37.4 miljoen naar 88.7 gestegen. Het live streamen van televisie is toegenomen, maar ook betaalde diensten als Netflix hebben meer gebruikers. Met name jongeren zoeken het gamen steeds meer op. Door de lockdown en de avondklok was er weinig te beleven voor jongeren en dan kruipen ze sneller achter hun laptop of playstation. Dit heeft als neveneffect dat het aantal gameverslavingen is toegenomen.

Het zijn echter niet alleen jongeren die meer tijd achter de computer doorbrengen om te gamen. Ook volwassenen zijn massaal op zoek gegaan naar digitale afleiding. Een goed voorbeeld hiervan is het platform Twitch, waarop bezoekers live naar gamers kan kijken. Dit platform heeft een spectaculaire groei doorgemaakt. Naast de toename in tijd die er online wordt besteed aan gamen, wordt er ook meer geld uitgegeven. Volgens een onderzoek van Simon-Kucher & Partners hebben gamers tijdens de coronacrisis 39 % meer gespendeerd aan games. Dat we voldoende geld hebben om uit te geven, blijkt wel uit de cijfers van de Nederlandsche Bank (DNB). Nederlanders hebben het afgelopen jaar 42 miljard euro gespaard, het dubbele van het jaar ervoor.

Mobiel betalen

Betalen met onze mobiel groeit verder door onder alle leeftijden. Betaalverzoeken blijven toenemen en ook het betalen via QR-codes is dit jaar flink gestegen, van 31 procent naar 47 procent. Online betalen is nog nooit zo eenvoudig geweest. Inmiddels regelt ruim 68 procent van de Nederlanders wel eens financiële zaken via hun smartphone. Dit blijkt uit het jaarlijkse What’s Happening Online onderzoek van Ruigrok | NetPanel. Dit zal alleen maar toenemen, omdat naar verwachting online shoppen populair blijft, ook nu we weer fysiek naar winkels mogen.

Een op de tien consumenten verwacht na corona nog vaker online aankopen te doen, aldus het onderzoek. Dit zijn vooral medium tot heavy online shoppers die nu minimaal maandelijkse aankopen doen. Een toename in online shoppen is voor deze groep dus een blijvende verandering. En zo zijn er ook door de coronacrisis blijvende veranderingen en zal online een wezenlijke rol spelen.