Mannen met gewrichtsziekten zijn minder vruchtbaar

Mannen met bepaalde gewrichtsziekten worden minder gauw vader dan gezonde mannen, meldt het Erasmus MC in Rotterdam. Ze zijn minder vruchtbaar als ze lijden aan reumatoïde artritis, artritis psoriatica en de ziekte van Bechterew, ontdekte de afdeling Reumatologie van het centrum.

Onderzoeker Luis Perez van de afdeling onderzocht het vraagstuk met de medewerking van 628 mannen, die patiënt zijn in acht ziekenhuizen. “Een man zonder reuma krijgt in zijn leven gemiddeld 1,7 kinderen, blijkt uit cijfers van het CBS. Mannen die nog vóór hun vruchtbare jaren inflammatoire artritis krijgen, krijgen er gemiddeld 1,3. Dat is echt een groot verschil’’, concludeert Perez op de site van het centrum. Ook mannen die tussen hun 30e en 40e ziek worden, juist de periode waarop de meeste mannen gewoonlijk vader worden, krijgen minder kinderen. Deze mannen hebben een ‘vruchtbaarheidscijfer’ van 1,56.

Naar de precieze oorzaak van de mindere vruchtbaarheid moet nog meer onderzoek worden gedaan. “Ik denk dat er meerderde oorzaken zijn”, zegt Perez. “Het ziekteproces zelf kan van invloed zijn: de ontstekingsreacties die worden veroorzaakt door de ziekte, kunnen een negatieve invloed hebben op het zaad. Ook weten we dat actieve ziekte kan leiden tot seksuele problemen. Verder kan het zijn dat medicatie er invloed op heeft. En ik denk dat er psychosociale factoren meespelen, zoals de vrees dat de ziekte kan worden doorgegeven aan het kind.”