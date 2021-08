Goudenmedaillewinnaars geridderd in Sportcampus Zuiderpark

Alle nieuwe goudenmedaillewinnaars deze Olympische Spelen in Tokio zijn dinsdagmiddag tijdens een ceremonie in Sportcampus Zuiderpark in Den Haag geridderd. Hockeysters Eva de Goede en Lidewij Welten zijn bevorderd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Sporters Sifan Hassan, Matthijs Büchli, Roy van den Berg, Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland, Shanne Braspennincx, Niek Kimmann, Sanne Koolen, Malou Pheninckx, Laurien Leurink, Xan de Waard, Marloes Keetels, Felice Albers, Maria Verschoor, Caia van Maasakker, Frederique Matla, Pien Sanders, Laura Nunnink, Lauren Stam, Josine Koning, Margot van Geffen, Koen Metsemakers, Abe Wiersma, Tone Wieten, Dirk Uittenbogaard, Kiran Badloe zijn benoemd tot ridders in de Orde van Oranje-Nassau. Ook Alyson Annan, de bondscoach van het vrouwelijke hockeyteam, heeft de onderscheiding gekregen. Annemiek van Vleuten was ooit al geridderd en kreeg een beeldje. Omdat De Goede en Welten ook dat ‘Chapeaubeeldje’ al hadden, zijn zij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

De sporters die een gouden plak hebben behaald mochten het podium betreden, waarna zij van demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis het lintje kregen. Wielrenner Matthijs Büchli was nog in Japan, bij zijn geblesseerde vriendin. Hij was erbij via een liveverbinding en krijgt zijn lintje later.

“Nog nooit hebben we zoveel medailles behaald”, stelde staatssecretaris Blokhuis. “We kunnen ons met recht een topsportland noemen. Ik wil jullie namens het kabinet en Nederland bedanken voor dit mooie resultaat.”

TeamNL won op de Olympische Spelen van Tokio 36 medailles, waarvan tien gouden, twaalf zilveren en veertien bronzen medailles. De medaillewinnaars gaan door naar Paleis Noordeinde in Den Haag, waar ze worden ontvangen door koning Willem-Alexander en koningin Máxima.