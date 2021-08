Onderzoekers bezorgd over inzaaien met bloemenmengsels

Onderzoeksinstituut voor wilde flora FLORON maakt zich zorgen over het inzaaien met bloemenmengsels, wat de laatste jaren in het hele land erg populair is. Gemeenten en particulieren denken dat inzaaien van wegbermen en braakliggende stukken land een goede manier is om insecten en vlinders te helpen, maar volgens FLORON is grote terughoudendheid geboden.

In mengsels die worden gebruikt zitten vaak uitheemse soorten die niet in Nederland thuishoren, aldus de onderzoekers. Of er worden bloemen gezaaid die in een bepaalde regio niet thuishoren en die daardoor na een paar jaar weer verdwijnen. Ook is niet elke ondergrond geschikt voor een uitbundige bloemenzee. De ingezaaide bloemen verdwijnen dan snel en helpen de insecten dus niet duurzaam. Volgens de onderzoekers komt het ook voor dat de natuurlijke vegetatie wordt ondergeschoffeld om bloemenmengsels te zaaien.

FLORON adviseert om te stoppen met inzaaien van bloemenmengsels. Alleen op plekken waar regionaal voorkomende soorten dreigen te verdwijnen kan inzaaien een laatste redmiddel zijn. De organisatie heeft een handreiking voor groenbeheerders gemaakt met maatregelen voor een bloeiende omgeving zonder extra bloemenzaad.