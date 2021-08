Piets weerbericht: Moesson voorbij, zomer komt!

De moesson is voorbij. Vandaag nog even afrekenen met een aantal buien en buitjes. Er kunnen nog een paar stevige buien bij zijn, maar vanavond is het overal droog. Een hogedrukgebied boven het vasteland van West-Europa zorgt voor de komst van stabiel weer en zomertemperaturen.

De bovenlucht zal de komende dagen ook opwarmen. Dit alles maakt de weg vrij voor prima zomerweer. Er is sprake van een snelle opwarming op donderdag. Deze dag kunnen de temperaturen in Brabant en Limburg oplopen naar 27 graden. In de kustgebieden en op de stranden 22 tot 24 graden.

De komende dagen is er niet overal een overdaad aan zon, maar de zon is er wel flink bij. De combinatie van weinig wind en zon maakt dat het warmer zal aanvoelen. Het wordt in de avonden buiten zitten.

Piet Paulusma