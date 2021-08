Ruim 13 procent minder fietskilometers in coronajaar

In het coronajaar 2020 hebben Nederlanders ruim 13 procent minder fietskilometers in de benen zitten dan in het jaar ervoor, ziet BOVAG na analyse van CBS-cijfers. Waar Nederlanders in 2019 nog gemiddeld 1112 kilometer per jaar fietsten, daalde dat vorig jaar naar 966 kilometer. Van de vijf uitgesplitste reismotieven die mensen hebben, klommen mensen alleen voor recreatie vaker op de fiets in 2020.

De gevolgen van de coronamaatregelen kwamen in het fietsen het duidelijkst naar voren in het geringere aantal kilometers in verband met onderwijs en opvang (-39,3 procent) en woon-werkverkeer (-32,5 procent). Voor uitgaan en hobby was het effect aanzienlijk kleiner met een afname van 18,8 procent ten opzichte van 2019. Nederlanders bleven boodschappen bijna even vaak met de fiets halen (-5,5 procent). Zeeland is de enige regio waar in totaal meer werd gefietst dan in 2019: 1255 kilometer legde de Zeeuw in 2020 gemiddeld af, ruim 10 procent meer dan het jaar ervoor.

De gemiddelde Nederlander van 12 jaar en ouder legde in het coronajaar 254 recreatieve kilometers op de tweewieler af, dat is juist een stijging van 30,3 procent in vergelijking met 2019. Een verklaring zoekt BOVAG daarvoor in de gesloten sportscholen, de beperkte mogelijkheden om in verenigingsverband te sporten en de gesloten dagattracties. Recreatieve tochten met de e-bike als uitje en sportief wielrennen en mountainbiken werden razend populair, concludeert de brancheorganisatie.