Kamer wil een brief en debat over voortgang formatieproces

De Tweede Kamer wil van informateur Mariëtte Hamer weten hoe het formatieproces vordert. Kamervoorzitter Vera Bergkamp heeft om een brief met de laatste stand van zaken gevraagd en een meerderheid van de Kamer wil daarover in debat, ook omdat het demissionaire kabinet wel nog besluiten neemt. Mogelijk komt het parlement daarvoor terug van reces.

Het debat is een initiatief van PVV-leider Geert Wilders. Hij wilde eigenlijk Mark Rutte bevragen over de politieke besluiten die nog worden genomen tijdens de formatie, waar vooralsnog geen schot in lijkt te zitten. Daarvoor kreeg hij bij de andere fractievoorzitters in het parlement te weinig steun. Wel vond hij naar eigen zeggen een meerderheid voor een debat met Hamer, mits zij eerst een voortgangsbrief verstuurt.

Bergkamp ziet dat de behoefte aan een update van Hamer over de formatie breder wordt gedragen in het parlement. “Ook vanuit de samenleving bereiken mij dergelijke berichten”, schrijft ze aan de informateur. Overigens denkt de Kamervoorzitter dat de meeste parlementariërs pas willen debatteren als er een eindverslag ligt.

“Iedere week worden politiek-inhoudelijke besluiten genomen”, zegt Wilders over zijn wens om over de formatie te debatteren. “Het wringt aan alle kanten, staatsrechtelijk en politiek. Alsof er niets is gebeurd en het kabinet niet is gevallen.” Hij wijst erop dat er deze week nog een nieuwe minister en twee staatssecretarissen zijn benoemd en besloten is om voorlopig geen Afghanen meer uit te zetten. Later deze week worden bovendien nieuwe besluiten genomen over het coronabeleid.

Volgens de PVV’er moet dit soort besluiten eigenlijk genomen worden door een missionair kabinet. “En als ze nou enorme haast zouden maken met de formatie… Maar het gaat op zijn boerenfluitjes. Dat maakt dat het niet te verkroppen is.”

Wanneer Hamer van zich zal laten horen, is nog niet duidelijk. Het bureau van de informateur was woensdagmiddag niet bereikbaar voor een reactie. De Tweede Kamer heeft volgens planning tot en met 6 september reces.