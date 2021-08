Minstens één Beter Leven-ster voor verse kip in elke super

Alle verse kip in alle Nederlandse supermarkten zal uiterlijk eind 2023 ten minste één Beter Leven-ster dragen. Ook de laatste supermarktketen heeft toegezegd alleen nog dergelijke kip aan te bieden, meldt dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier, doelend op Boni. De club is er erg blij mee.

“Beter Leven Kippen met één Beter Leven-ster zijn van een gezonder ras dat langzamer en in een gezonder tempo groeit. Ook hun leefomstandigheden zijn beter: ze krijgen daglicht in de stal, meer ruimte én ze krijgen een overdekte uitloop naar buiten.” Het Beter Leven-keurmerk is een keurmerk van de Dierenbescherming.

Boni heeft met de toezegging volgens Wakker Dier nu het voorbeeld gevolgd van Albert Heijn, Lidl, Jumbo, Plus, Aldi, Picnic, Coop, Dirk, Vomar, MCD, Boon’s Markt, DekaMarkt, Spar en Hoogvliet. “Wij weten nu dat onze leverancier daadwerkelijk kan gaan leveren volgens het één-ster-keurmerk. Wij hechten zeer aan het doen wat we zeggen richting onze klanten en hebben op die bevestiging gewacht”, licht Boni-directeur Frank Klören toe.

Wakker Dier is zeer content dat het laatste schaap over de dam is. “Eerder schrapten supermarkten de plofkip, maar zij legden er een ‘flopkip’ voor in de plaats. Een kip die het weliswaar ietsje beter heeft, maar nog altijd geen ster verdient. Deze kip ligt nu nog in de supermarkten, maar daar komt dus een einde aan “, aldus Wakker Dier, dat vol lof is over de winkels. De organisatie strijdt al negen jaar voor een minder droef kippenbestaan.

De Boni-baas ziet echter meerdere kanten: “Het één-ster-label ziet voornamelijk toe op dierenwelzijn. Twee weken langer leven van de kip, hoe goed ook, betekent ook extra gebruik van water, extra CO2-uitstoot, extra mestproductie, extra gebruik van ruimte, meer stallen, en daar waar mogelijk nog geen stalruimte beschikbaar is zelfs extra foodmiles.” Met foodmiles wordt de afstand bedoeld die voedsel aflegt vanaf de productie tot aan de consument.