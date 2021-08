De 56-jarige ontvoerde Hoofddorper, die enige tijd werd vermist, is in de nacht van dinsdag op woensdag gewond aangetroffen in een woonwijk in Delft. Hij bleek uit een auto te zijn gezet door de ontvoerders. De man is met zijn familie herenigd, meldt de politie.

De politie meldde eerder er ernstig rekening mee te houden dat de daders zich hadden vergist en dat een andere man het doelwit van de ontvoerders was.