Curaçao voert opnieuw avondklok in

Curaçao voert opnieuw een avondklok in. De maatregel is een gevolg van het toenemende aantal coronabesmettingen op het eiland. Elke dag worden meer coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis en de intensive care is bijna helemaal vol.

De avondklok geldt vanaf vrijdag tussen middernacht en half vijf ’s ochtends. Verder mogen er geen activiteiten worden georganiseerd met meer dan honderd mensen en is dansen en het spelen van harde muziek verboden. Ook het dragen van mondkapjes is weer verplicht als mensen boodschappen gaan doen of bijvoorbeeld de kapper of een casino bezoeken.

De maatregelen zijn donderdagochtend (lokale tijd) aangekondigd door minister-president Gilmar ‘Pik’ Pisas. Hij gaf ook aan dat er per direct 2 miljoen Antilliaanse gulden (bijna een miljoen euro) aan het CMC-ziekenhuis wordt gegeven. Dat is nodig voor de verzorging van de vele coronapatiënten. Er is een groot gebrek aan verplegers op de intensive care.

De laatste tijd is er veel kritiek omdat de regering ondanks de stijging van het aantal coronabesmettingen geen maatregelen leek te willen afkondigen. De directeur van het ziekenhuis op Curaçao zei zondag al dat zijn ziekenhuis de grens had bereikt en nauwelijks meer mensen kon opnemen.

Pisas heeft Nederland om financiële steun gevraagd, maar zegt dat er tot nu toe niet positief op de hulpvraag is gereageerd vanuit Den Haag. Curaçao heeft zelf nauwelijks geld voor de bestrijding van de crisis, aldus de minister-president. Zo had het CMC in eerste instantie om 3 miljoen Antilliaanse gulden gevraagd, dat is een miljoen minder geworden.