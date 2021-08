Opnieuw daling aantal coronapatiënten in ziekenhuizen

Voor de derde dag op rij is het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen gedaald. In totaal houden nu 649 besmette mensen een bed bezet, blijkt uit de laatste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn er zeven minder dan een etmaal eerder.

Op de verpleegafdelingen liggen 439 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat is een daling van zeven ten opzichte van een dag geleden. Er werden 56 coronapatiënten nieuw opgenomen op de verpleegafdelingen.

De intensive cares dragen momenteel zorg voor 210 ernstig zieke coronapatiënten, evenveel als woensdag. Er waren negentien nieuwe opnames op de ic’s, maar een even groot aantal mensen verliet de afdeling of overleed, waardoor het aantal opgenomen patiënten gelijk bleef.