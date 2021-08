Studentenvakbond ‘opgelucht en blij’ over loslaten 1,5 meter

Studentenvakbond LSVb is “opgelucht en blij” dat universiteiten en hogescholen aan de start van het nieuwe collegejaar weer open mogen zonder dat er 1,5 meter afstand gehouden hoeft te worden. “Heel goed nieuws voor alle studenten die al anderhalf jaar thuiszitten. Daar komt nu eindelijk een eind aan”, zegt Ama Boahene, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond.

De maatregel is nog niet definitief genomen. Vrijdag praat het kabinet hierover tijdens een corona-overleg, zeggen Haagse bronnen.

De LSVb-voorzitter wijst erop dat studenten te maken hebben gehad met heel veel eenzaamheid in de afgelopen anderhalf jaar. “Ze hebben nauwelijks contact gehad met hun studiegenoten en docenten. Het onderwijs heeft in een uitgeklede vorm plaats gevonden. Alle studenten die ik afgelopen week heb gesproken, zeggen: het kan gewoon niet langer zo, we houden het niet meer vol”, aldus Boahene.

Volgens Haagse bronnen komen er mogelijk nog wel aanvullende maatregelen, zoals een maximale groepsgrootte in collegezalen. Gedacht wordt aan maximaal 75 mensen per zaal. “Dat zou wel heel vervelend zijn als dat zo is. Dat zou betekenen dat heel veel onderwijs alsnog online gegeven moet worden. Ik hoop dat dat uiteindelijk niet doorgaat”, zegt de LSVb-voorzitter.

Ook het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is opgelucht. “We kijken hoopvol naar de mogelijkheden van komend studiejaar. Studenten hebben er veel te lang op moeten wachten, maar het lijkt er nu toch echt op dat studenten weer naar de instelling mogen. Vrijdagavond weten we het pas zeker, maar deze berichten stemmen ons hoopvol”, zegt ISO-voorzitter Lisanne de Roos.

Het ISO vindt dat onderwijs topprioriteit zou moeten zijn en pleit daarom al maanden voor fysiek onderwijs. “Studenten hebben door onlineonderwijs een flinke mentale klap gekregen. De sociale interactie en persoonlijke begeleiding die dankzij het loslaten van de anderhalvemetermaatregel weer mogelijk is, komt daarom echt als geroepen”, aldus De Roos.

De Vereniging Hogescholen en universiteitenkoepel VSNU willen nog niet reageren omdat het nieuws nog niet officieel bekend is gemaakt.