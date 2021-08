Uitspraak over beschermde zandhagedis rond Circuit Zandvoort

De bestuursrechter in Haarlem doet donderdag uitspraak in twee zaken die milieuorganisaties aanspanden om de rugstreeppad en de zandhagedis beter te beschermen bij het circuit in Zandvoort. Milieuorganisaties stellen dat de bouw van tribunes ten behoeve van de Dutch Grand Prix in strijd is met het bestemmingsplan en de natuurwetgeving.

Voor de bouw van tribunes zijn duinen rond het circuit platgeschoven en deels verhard om zoveel mogelijk bezoekers van de Formule 1 op tribunes kwijt te kunnen. Zo blijven ze ook netjes op de paden en vertrappen ze niets in de duinen, luidde het verweer van de advocaten van de provincie Noord-Holland tijdens de bodemprocedure op 1 juli.

De provincie verleende een ontheffing van het verbod om de beschermde rugstreeppad en zandhagedis te verstoren en de rust- en voortplantingsplaatsen te vernielen. Het gebied zou de komende zes jaar ongeschikt zijn als leefgebied voor de dieren. In 2019 wees een voorzieningenrechter de bezwaren van natuurorganisaties af en kon de bouw van tribunes doorgaan. Stichting Duinbehoud wil dat het duingebied zo snel mogelijk wordt hersteld.

De rechtbank zou donderdag aanvankelijk ook uitspraak doen in drie andere rechtszaken over de vergunningverlening van Circuit Zandvoort en de verwachte stikstofuitstoot. Maar de rechtbank besloot recent het onderzoek hiernaar te heropenen. De Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (STAB) kreeg de opdracht meer onderzoek te doen naar de betwiste stikstofuitstoot. De natuurorganisaties zeggen dat de stikstofuitstoot te hoog is voor een Natura 2000-gebied en hoger dan de stikstofberekeningen van het circuit zelf.

Begin september staat de Dutch Grand Prix Zandvoort gepland. Het is niet waarschijnlijk dat daarvóór uitspraak kan worden gedaan in deze zaken.