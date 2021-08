Waarschijnlijk dinsdag formatiegesprekken met GL, PvdA, CDA en CU

Waarschijnlijk schuiven volgende week dinsdag GroenLinks, PvdA, CDA en de ChristenUnie weer aan bij de formatietafel. Ingewijden bevestigen dat er nu met de partijen wordt gekeken wanneer de gesprekken precies plaatsvinden.

Eerst gaan VVD-leider Mark Rutte en D66-leider Sigrid Kaag maandag in gesprek met informateur Mariëtte Hamer. Daar praten ze over het document waar ze deze zomer aan gewerkt hebben. Het gaat om een document dat volgens Hamer “bouwstenen” bevat voor een regeerakkoord met andere partijen. Zij schreef donderdag al in een brief aan Kamervoorzitter Vera Bergkamp dat begin volgende week met de gesprekken begonnen kan worden.

Volgens ingewijden hebben de VVD en D66 gesproken over “oplossingsrichtingen” op zeven belangrijke thema’s. Dat zijn duurzaamheid, digitalisering, een “kansenrijke en inclusieve samenleving”, gezondheid, infrastructuur en wonen, veiligheid en internationale politiek. Deze onderwerpen liggen dinsdag ook op tafel, mochten de gesprekken dan plaatsvinden.

Tot dusver lukte het nog niet om tot een meerderheidscoalitie te komen. Volgens Hamer lag dat niet zozeer aan de inhoud, maar kwam dat vooral omdat partijen elkaar juist vasthouden of uitsluiten. GroenLinks en de PvdA willen niet zonder elkaar regeren en D66 wil graag beide in een kabinet. Maar de VVD en het CDA willen er maar één linkse partij bij. Het is de hoop dat met het document van VVD en D66 die impasse volgende week kan worden doorbroken.