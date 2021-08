1,5-meterregel losgelaten in mbo en hoger onderwijs

Vanaf het nieuwe studiejaar kan de regel van 1,5 meter afstand worden losgelaten in het mbo en hoger onderwijs, zei demissionair premier Mark Rutte vrijdagavond in een persconferentie over de coronamaatregelen. Wel zullen er andere regels blijven gelden die het aantal besmettingen moeten beperken.

Zo mogen er maximaal 75 mensen bij elkaar in één ruimte zijn. Dat betekent volgens Rutte in de praktijk dat alle onderwijsactiviteiten door kunnen gaan, behalve grootschalige hoorcolleges. Ook moeten mensen een mondkapje dragen op de gangen en blijft het advies aan medewerkers en studenten om gebruik te maken van zelftesten. Verder moet er goed worden geventileerd.

Het loslaten van de 1,5-meterregel geldt concreet per 30 augustus. Dat is eerder dan het Outbreak Management Team adviseerde, aldus Rutte. Vandaar de aanvullende veiligheidsmaatregelen.

Het belang voor studenten om fysiek onderwijs te volgen is groot, benadrukte de premier. Ruim een miljoen jonge mensen volgen al 1,5 jaar grotendeels online-onderwijs en de gevolgen daarvan zijn volgens Rutte “gewoon heel ernstig”. Hij wees op studieachterstanden en geestelijke problemen. Daarom wordt nu voorrang gegeven aan het mbo en hoger onderwijs in het openstellen van de samenleving.