D66: maak vragen naar vaccinatie in zorg en kinderopvang mogelijk

Leidinggevenden in de kinderopvang en in de zorg moeten de mogelijkheid krijgen om hun werknemers te vragen of ze gevaccineerd zijn tegen het coronavirus. Daarvoor pleit coalitiepartij D66. In een opiniestuk in Het Financieele Dagblad stelt D66-Kamerlid Jan Paternotte dat “leidinggevenden moeten kunnen weten of medewerkers gevaccineerd zijn, zodat ze kinderen en patiënten een veilige omgeving kunnen bieden”.

“Vaccineren doe je niet alleen voor jezelf, maar net zo goed voor ieder ander”, schrijft Paternotte. “Bijvoorbeeld voor die kleine groep die na vaccinatie toch kwetsbaar blijft, vooral ouderen. En voor de mensen die niet gevaccineerd kúnnen worden, bijvoorbeeld omdat ze eerder allergische reacties hadden op een vaccinatie. En kinderen onder de 12 jaar die voorlopig überhaupt niet in aanmerking komen voor een prik.”

Paternotte erkent dat de wet waarschijnlijk zal moeten worden aangepast om leidinggevenden in de opvang en de zorg deze mogelijkheid te geven. Volgende week is er mogelijk weer een coronadebat in de Tweede Kamer. Die moet daarvoor wel van reces terugkomen. Paternotte hoopt dan medestanders te vinden voor zijn pleidooi.