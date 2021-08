Kabinet hoopt 1,5-meterregel in september los te kunnen laten

Het kabinet hoopt de 1,5-meterregel in de samenleving medio september te kunnen loslaten. Dat is wel afhankelijk van hoe de coronacijfers zich ontwikkelen, en hoe de experts van het Outbreak Management Team daar tegenaan kijken, meldden Haagse bronnen.

Demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zullen vrijdag bekendmaken dat de 1,5-meterregel het komende collegejaar wordt geschrapt voor het hoger onderwijs, maar voor de rest van de samenleving blijft de regel voorlopig nog wel gelden. Halverwege september worden de nog geldende coronabeperkingen opnieuw beoordeeld.

Naast de 1,5 meter wordt dan ook gekeken of de beperkingen in de horeca bijvoorbeeld kunnen worden ingetrokken, en of evenementen zonder vaste zitplaatsen weer kunnen met behulp van toegangstesten.