Kabinet: ook schade Limburg vergoeden die wel verzekerbaar was

Het kabinet heeft vrijdag de vergoeding van schade als gevolg van de overstromingen in Limburg vastgesteld. Het gaat om een regeling voor schade die niet verzekerd kon worden. Daarnaast zei minister Ferd Grapperhaus (Justitie) vrijdag ruimhartig te willen zijn: ook zaken waarvan niet algemeen bekend was dat die verzekerd hadden kunnen worden, komen nu in aanmerking voor een vergoeding.

Het gaat om nieuwe verzekeringen tegen schade door overstromingen waarvan niet alle ondernemers zich bewust waren. Bij toekomstige rampen vallen ze niet meer onder de wettelijke schaderegeling, kondigt de minister vast aan.

Bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de instantie die de schaderegeling uitvoert, zijn tot vrijdag 276 meldingen binnengekomen. RVO schat dat de kosten hooguit 1,1 miljard bedragen. Er is geen maximum gesteld aan het bedrag dat voor de vergoedingen wordt uitgetrokken.

Burgers met schade aan hun woning die ze niet konden verzekeren, krijgen deze voor 90 procent vergoed. Dit geldt ook voor de inboedel, met een maximum van 36.000 euro. Bedrijven hebben recht op een volledige compensatie boven een bedrag van ruim 17.000 euro. Voor schade onder dit bedrag geldt een tegemoetkoming van 65 procent. Overheden krijgen 58,5 procent van de schade aan wegen vergoed.

Niet alle schade wordt vergoed omdat mensen ook een eigen verantwoordelijkheid hebben, schrijft Grapperhaus vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer waarin hij de regeling toelicht. Ook wil het kabinet voorkomen dat mensen kosten verhalen die ze niet maken.

Het kabinet liet al eerder te weten dat ondernemers die omzet hebben verloren door de overstromingen ook een beroep kunnen doen op maatregelen die eigenlijk bedoeld waren voor coronasteun, zoals de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Omzetverlies valt namelijk niet onder de wettelijke rampenregeling voor onverzekerbare schade die vrijdag is vastgesteld. “Na anderhalf jaar Covid-crisis krijgen ondernemers deze wateroverlast er ook nog eens overheen”, zei minister Grapperhaus vrijdag. “Dat is bijna een knock-out voor veel ondernemers.”

De zwaar getroffen gemeenten Valkenburg aan de Geul, Gulpen-Wittem en Meerssen krijgen een aparte compensatie omdat de wettelijke regeling niet al hun schade compenseert. Mogelijk komen ook nog een andere gemeenten hiervoor in aanmerking.

Agrariƫrs die door het hoogwater krap bij kas dreigen komen te zitten, krijgen een extra mogelijkheid om een voorschot op subsidies aan te vragen.