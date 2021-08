Hoger onderwijs kritisch op maximale groepsgrootte

Het hoger onderwijs is kritisch op het kabinetsbesluit om een maximum te stellen aan de groepsgrootte tijdens lessen in het nieuwe studiejaar. Het kabinet kondigde vrijdagavond aan dat het mbo en hoger onderwijs weer open mogen zonder 1,5 meter afstand, maar stelde wel eisen aan die openstelling, waaronder een maximum van 75 mensen per ruimte en het dragen van een mondkapje in de gangen.

De Vereniging Hogescholen zegt zich te gaan inspannen om de aanvullende maatregelen, met name de maximale groepsgrootte, snel weer afgeschaft te krijgen. Premier Mark Rutte zei vrijdagavond dat die regel in de praktijk zal betekenen dat alle onderwijsactiviteiten kunnen doorgaan, behalve grootschalige hoorcolleges.

Ook de koepel van universiteiten VSNU hoopt dat de maximale groepsgrootte snel weer van de baan is. “Een substantieel deel van de hoorcolleges zal door die maatregel online moeten worden gevolgd”, aldus de koepel. “Veel studenten zullen daardoor minder fysiek onderwijs krijgen in de eerste fase van het collegejaar.”

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is eveneens kritisch op de maximale groepsgrootte. Voorzitter Ama Boahene: “Bij grotere opleidingen komen colleges met meer dan 75 studenten regelmatig voor. Ook voor die studenten moet er fysiek onderwijs zijn. Er zijn genoeg collegezalen waar dat op een veilige manier kan.”

De MBO Raad heeft wel begrip voor de eisen die het kabinet stelt. “We hebben er steeds op gehamerd dat volledige opening moet kunnen als het verantwoord, veilig en uitvoerbaar is,” aldus voorzitter Adnan Tekin.

De Erasmus Universiteit Rotterdam gaat maandag met de faculteiten praten over de gevolgen van de maximale groepsgrootte. “Dat betreft zo’n 15 procent van onze activiteiten. Met name voor de grotere opleidingen zal dit betekenen dat er voor hybride oplossingen gekozen moet worden.” De universiteit noemt de versoepelingen die er komen “buitengewoon goed nieuws”.

Het ROC Mondriaan in Den Haag vindt het “heel erg fijn dat we onze studenten weer fysiek kunnen onderwijzen. Dat komt de kwaliteit van onderwijs en het sociale leven dat bij studeren hoort uiteraard ten goede”.

Alle organisaties zijn blij dat de 1,5 meterregel kan worden losgelaten. Volgens de MBO Raad is het belangrijk dat mbo’s in het nieuwe studiejaar weer “normaal beroepsonderwijs” kunnen bieden, voor de resultaten van de studenten “én voor hun welzijn”. Ook voorzitter van de Vereniging Hogescholen Maurice Limmen noemt het “van essentieel belang” dat er weer op een gangbare manier onderwijs gegeven kan worden. Voorzitter van de VSNU Pieter Duisenberg noemt het “heel goed nieuws”.