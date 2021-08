Nederlandse voortvluchtige na tien jaar in Duitsland opgepakt

De Duitse politie heeft een Nederlander opgepakt die in België is veroordeeld tot vijftien jaar gevangenisstraf voor poging tot moord maar al tien jaar spoorloos was. De nu 54-jarige Eric Robert De Cocq Van Delwijnen stond sinds 2016 op de Belgische Most Wanted-lijst, de lijst van meest gezochte criminelen. België heeft aan de Duitse justitie gevraagd om zijn overlevering, maakt de federale politie bekend.

De Nederlander werd in 2011 in Gent veroordeeld tot vijftien jaar cel omdat hij in 2007 een man bij de uitgang van een paaldansclub in Assenede, ten noorden van Gent nabij de grens met Nederland, met een zwaar voorwerp op het hoofd had geslagen. Hij sloeg echter al voor zijn proces op de vlucht.

Door de jaren heen kwamen bij de politie meerdere tips binnen over een mogelijke verblijfplaats, van Spanje tot Amerika. Ook zou hij zijn gezicht hebben laten opereren om niet te kunnen worden herkend. In de verklaring van de politie over de arrestatie wordt daarover niets gezegd.

De Cocq Van Delwijnen is donderdag in het Duitse Löbau dichtbij de Tsjechische grens gearresteerd door een Europees samenwerkingsverband van speciale politieteams, FAST-teams geheten.