NVJ: visa voor Afghaanse journalisten in gevaar door Taliban

Afghaanse journalisten die met Nederlandse media hebben samengewerkt en daardoor gevaar lopen nu de Taliban snel terrein winnen, zouden een visum moeten krijgen. Die oproep doet Thomas Bruning, algemeen secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) donderdagavond op Twitter.

De NVJ doet het rekest in navolging van Britse media, die woensdag al een open brief naar premier Boris Johnson stuurden met het verzoek Afghaanse journalisten die in de afgelopen twintig jaar met hen hebben samengewerkt een visum te verlenen.

“Er is een dringende noodzaak om snel te handelen, gezien hun leven in acuut gevaar is”, schreven de kranten en televisiezenders in de brief. “Als deze journalisten, die zo’n cruciale rol hebben gespeeld bij het informeren van het Britse publiek, worden achtergelaten, riskeren ze het risico op vervolging, lichamelijk letsel, opsluiting, marteling of de dood.”

Bruning zegt zich van harte aan te sluiten bij de oproep. “Deze situatie betreft immers ook Afghaanse collega‚Äôs die met Nederlandse media hebben samengewerkt”, schrijft hij op Twitter.

Nederland laat momenteel alleen tolken toe die hebben samengewerkt met het ministerie van Defensie. Meerdere politieke partijen pleitten er eerder deze week voor dat asielaanvragen van bijvoorbeeld juristen of beveiligers die Nederland hielpen ook moeten worden goedgekeurd. Het Nederlandse ministerie van Defensie liet woensdag weten niet van plan te zijn meer groepen toe te laten, omdat het tot een “niet-beheersbare toename” van asielaanvragen zou leiden.

Op veel plekken in Afghanistan wordt gevochten en de Taliban veroveren in rap tempo gebieden en steden op de Afghaanse regering. Donderdagavond claimden de Taliban dat Kandahar, na hoofdstad Kabul de grootste stad van het land, is veroverd. Eerder op de dag werd bekend dat Herat, de op twee na grootste stad van het land, en provinciehoofdstad Ghazni zijn overgenomen. Ghazni ligt 150 kilometer ten zuidwesten van Kabul.