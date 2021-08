Ondernemersorganisaties: kabinet geeft meer duidelijkheid

Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat het kabinet ondernemers meer duidelijkheid geeft over het afbouwen van de coronamaatregelen. Het voornemen van de overheid om in september versoepelingen door te voeren, geeft ondernemers perspectief, aldus de lobbyclubs voor het bedrijfsleven.

Verder werd in de coronapersconferentie van vrijdagavond aangekondigd dat vanaf 20 september als het goed is het thuiswerkadvies vervalt. De ondernemersorganisaties zeggen dat veel werkgevers en werknemers hier lang naar uit hebben gekeken.

Vakbond FNV stelt dat als straks alle maatregelen op kantoor zouden worden losgelaten, dat wel zorgvuldig moet gebeuren. “Hoe graag veel mensen ook weer op kantoor willen werken, de veiligheid en gezondheid van werknemers staan voorop”, laat een woordvoerder van de bond weten. Bedrijven zouden moeten blijven nadenken over voldoende ruimte om te werken, looprichtingen en ventilatie, als het aan FNV ligt. Ook vindt de bond dat werknemers in de toekomst zelf moeten kunnen bepalen of zij thuis of op kantoor werken.

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn wel bezorgd dat bij oplopende besmettingsaantallen het kabinet zich verplicht voelt om alle in het vooruitzicht gestelde versoepelingen toch op te schuiven. “Dat zou niet moeten gebeuren, want op een gegeven moment moeten we toch een keer terug naar normaal”, schrijven ze in een reactie. Ze benadrukken dat het voor ondernemers noodzakelijk is om vooruit te kunnen plannen in verband met voorraden en personeel.

Ook uiten de belangenbehartigers hun zorgen over de verplichting, die waarschijnlijk vanaf 20 september geldt voor bijvoorbeeld de horeca, om voor groepen boven de 75 personen met coronatoegangsbewijzen te gaan werken. “Het moet voor ondernemers wel werkbaar blijven”, vinden ze.

Voor ondernemers in de nachthoreca verandert er op korte termijn nog niets, zij blijven tot 1 november gesloten. “Voor hen en andere gesloten sectoren, zoals de zakelijke evenementen, is het belangrijk dat de steunmaatregelen voorlopig van kracht blijven.” Zowel MKB-Nederland als VNO-NCW is blij dat het kabinet aangeeft de steun voor deze sectoren langer door te trekken.