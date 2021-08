Piets weerbericht: Omslag naar buien

Het zit deze zomer niet mee als het gaat om een lange(re) stabiele weerperiode. Er staat voor volgende week een omslag op het weerprogramma, die het tot en met donderdag of vrijdag kan volhouden. De weersomslag betekent voor dit weekend al meer wind met vlagen in kracht 6.

Maandag en dinsdag verwacht ik windstoten in kracht 7 of 8. Dus alvast een waarschuwing voor de watersport. Daarbij komen buien voor met soms veel regen met een waarschuwing voor matig zicht en kans op windstoten. Plaatselijk kans op (even) wateroverlast.

Als het meezit en daar ga ik vanuit, kan de echte zomer vanaf het volgende weekend terrein winnen.

Piet Paulusma