R-getal coronavirus stijgt: 100 mensen besmetten 87 anderen

Het zogenoemde reproductiegetal of r-getal van het coronavirus is gestegen, blijkt uit de laatste update op het Coronadashboard van de overheid. Waar volgens de cijfers van dinsdag honderd mensen met het virus nog gemiddeld 79 anderen besmetten, is dat aantal nu opgelopen tot 87.

Het r-getal geeft aan hoe snel het virus zich onder de bevolking kan verspreiden. Op dit moment is het r-getal 0,87. Bij een cijfer onder de 1 kan de uitbraak uitdoven, want honderd mensen besmetten gemiddeld 87 anderen, die op hun beurt weer zo’n 75 mensen besmetten. Een toename van het r-getal betekent dus dat de afname van het aantal besmettingen minder snel gaat.

Een belangrijke kanttekening bij het r-getal is dat deze berekend wordt over de situatie van ongeveer twee weken geleden. Het getal van 0,87 slaat dus op de stand van de epidemie op 29 juli.