Het kabinet gaat al eerder versoepelen dan wat het Outbreak Management Team (OMT) adviseert. Dat team van adviseurs noemt 20 september als mogelijke datum om “stap voor stap afscheid te nemen van de maatregelen”.

Maar het kabinet versoepelt al per 30 augustus maatregelen in het hoger onderwijs. Daarom gelden er vanaf die datum wel voorwaarden aan de versoepelingen in het hoger onderwijs, waaronder een maximale groepsgrootte van 75 personen per ruimte.