Student in 2021? Zo ga je gemotiveerd het volgende onzekere studiejaar in

Tot op het laatste moment was er veel onduidelijk over hoe het komende studiejaar eruit zou zien voor studenten. Wat al die onzekerheid doet met een mens, laat zich raden. Maar gelukkig is daar wel iets aan te doen. Het klinkt afgezaagd, maar een goede voorbereiding is en blijft het halve werk.

Deze week werd pas bekend dat de anderhalvemeterregel in het MBO en hoger onderwijs mag worden losgelaten en dat onderwijsinstellingen dus volledig open kunnen. Het kan heel moeilijk zijn gemotiveerd te blijven als je het gevoel hebt dat alles plotseling kan veranderen en je weinig invloed hebt op het verloop van je studie.

Maar corona of niet, er zijn ook dingen waar je als student wel nog wat over te zeggen hebt: of je genoeg studie-uren reserveert bijvoorbeeld, en of je de juiste spullen hebt.

Voorkom crashende laptops

Zonder functionerende laptop ben je bijvoorbeeld nergens – of je nu thuis studeert of niet. Zorg dus dat je nu al uitzoekt welke studentenlaptop je moet hebben, waar je die (op tijd!) kan halen en hoe je dat gaat betalen.

Er zijn nogal wat zaken om mee te nemen in die afweging, maar online zijn veel goede laptop-keuzehulp -websites te vinden. En als je het eenmaal goed geregeld hebt, zit je nog een hele tijd goed.

Verplicht leesvoer en goede stoelen

Los van laptops heb je ook de voorgeschreven boeken en ander (digitaal) spul echt nodig. Daar moet je niet op willen bezuinigen. Controleer dus nu al welke vakken je binnenkort mee start – als je dat nog niet gedaan hebt – en wat je volgens het overzicht daarvoor nodig hebt.

Vergeet niet om ook even te bedenken wat je verder nodig hebt om je werk goed te kunnen doen: pennen, potloden, schriften, de juiste tas of een goede stoel? Neem je tijd en zorg dat je het meteen goed regelt.

Een goede planning

Als je dat geregel achter de rug hebt: maak een globale planning voor de komende twee of drie maanden. Dat hoeft niet per dag of uur ingevuld te zijn – dat zou wel heel dramatisch zijn. Maar je kan wel nu al bedenken hoeveel tijd je wekelijks vrij moet maken voor alles in je leven.

Als je in 8 weken tijd 12 studiepunten wil halen, kost dat je ongeveer 40 uur per week – één studiepunt staat gelijk aan 27 uur werk. Als je daarnaast ook nog 20 uur per week wil (of moet) werken, zit je dus op 60 uur belasting per week. Dat is veel. Dat is 8,5 uur per dag, 7 dagen in de week. Elke dag.

Het is goed om je te bedenken waar je ‘ja’ op zegt. Wil je graag even ontspannen of iets leuks doen? Dan moet je dat zeker doen. Maar het betekent dus wel dat je de gemiste uren moet ‘doorschuiven’. Het scheelt echt heel veel, wat betreft je motivatie, als je daar realistisch over bent.

Een goed begin is het halve werk

Zonder de juiste voorbereiding ben je nergens. Dat weet iedereen, maar je zou niet de eerste student zijn als je die wijsheid pas toepast als het te laat is. Als je dat pas halverwege bedenkt, heb je al een flinke achterstand opgelopen. En voelt het alsof je dat is ‘overkomen’. De vraag is of je dan nog de motivatie kan opbrengen om de schade in te halen. Voor de meeste studenten geldt dat het antwoord op die vraag ‘nee’ is. Er zijn maar weinig studenten die het leuk vinden om van alles te organiseren. Het is ook niet de meest gezellige bezigheid. Maar chagrijnig worden omdat je alweer een feestje moet overslaan om een herkansing te doen is nog veel ongezelliger. Die goedwerkende laptop niet organiseren staat gelijk aan nog veel harder werken – en is bovendien nergens voor nodig.