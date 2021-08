Toegangstesten vanaf volgende maand bij meer dan 75 gasten

Vanaf 20 september is het verplicht voor horeca, evenementen, festivals, sportwedstrijden en kunst en cultuur om een toegangstest of vaccinatiebewijs te vragen als er meer dan 75 gasten aanwezig zijn. Er geldt geen onderscheid voor binnen- of buitenlocaties, zei demissionair premier Mark Rutte vrijdagavond op een persconferentie over corona. De maatregel gaat niet gelden voor bijvoorbeeld de detailhandel of op werk.

Nu zijn de toegangstests nog gratis, maar daar komt op termijn een einde aan. Het kabinet wil niet dat ongevaccineerden nog kosteloos een test kunnen halen als vrijwel iedereen al gevaccineerd is. Demissionair coronaminister Hugo de Jonge vindt dit niet een voorbeeld van vaccinatiedwang. “Je hebt altijd een eigen keuze.” Hij noemt het “een sterke stimulans” om ongevaccineerden toch over te halen zich te laten prikken.

In de zomer kon er ook weer meer voor de horeca en het nachtleven door middel van toegangstesten, maar dat pakte slecht uit. Het aantal besmettingen liep razendsnel op, omdat het systeem verre van waterdicht bleek. Aan de deur werd niet altijd goed gecontroleerd en ook werden toegangscodes soms van elkaar gekopieerd. Daardoor konden besmette mensen alsnog binnenkomen, met een besmettingsgolf tot gevolg.

Dit keer gaat dat anders, denken Rutte en De Jonge. Zo worden er “mystery guests” ingezet door gemeentes, die zich voordoen als gast en controleren of de regels worden nageleefd. Ook zijn toegangstesten inmiddels nog maar 24 uur geldig in plaats van de 40 uur die er eerder voor stond. Verder zegt De Jonge dat de CoronaCheck-app is aangepast, waardoor het moeilijker is de QR-code te kopiĆ«ren.