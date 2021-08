CBR: wegwerken achterstand examens gaat langzaam maar gestaag

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) heeft de afgelopen tijd 10.000 extra praktijkexamens en 100.000 extra theorie-examens afgenomen. Door de coronacrisis lag dit lange tijd stil en konden zo’n 770.000 examens niet worden afgenomen. Op dit moment wordt hard gewerkt aan een inhaalslag, zegt een woordvoerster na een bericht hierover in Trouw. “Het inhalen gaat langzaam maar gestaag. Maar het gaat ook om enorm veel niet afgenomen examens. Die krijg je niet zomaar weggewerkt.”

De wachttijd voor een praktijkexamen is op dit moment gemiddeld 8 weken, met uitschieters tot 14 weken, zegt de woordvoerster. Voor het afleggen van een theorie-examen is de gemiddelde wachttijd 11,5 week. “We zitten hier met de 1,5 meter afstand. Nu moeten we tussen elke kandidaat een tafeltje leeg laten.” De mogelijkheden om een theorie-examen af te leggen zijn wel verruimd. “We zijn nu zes dagen in de week open, ook in de avonden.”

Wat ook meespeelt is een tekort aan examinatoren. Eerder al begon het CBR met een wervingscampagne om ruim honderd benodigde examinatoren aan te trekken. Afgelopen week hebben er 22 hun opleiding afgerond. Zij waren al langer bezig, maar de studie liep spaak vanwege het coronavirus waardoor ze niet mee konden rijden voor het praktijkgedeelte. In september beginnen er nog eens 38 aan de opleiding. Zij zijn in december klaar.

Volgens de woordvoerster is het CBR nog volop bezig met werven. “Maar het moeten wel echt goede mensen zijn. We vragen nogal wat, het is een bijzonder beroep.”

Het CBR zou ook graag een stijging zien van het slagingspercentage. “Want dat betekent minder herexamens”, aldus de woordvoerster. “1 procent stijging scheelt al zo’n 8000 examens.” Onderzoek van een commissie onder leiding van voormalig SP-leider Emile Roemer toonde eerder dit jaar aan dat bij 1500 rijscholen in het land minder dan drie op de tien leerlingen slagen voor hun eerste praktijkexamen.