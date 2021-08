Coronapersconferentie minder goed bekeken: 2,6 miljoen kijkers

De coronapersconferentie van demissionair minister-president Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge is vrijdagavond in totaal door bijna 2,6 miljoen mensen bekeken. Dat is een van de laagste aantallen sinds het begin van de coronacrisis, zo komt naar voren uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

De uitzending op NPO 1 werd het best bekeken met ruim 1,4 miljoen kijkers. RTL 4 volgt met 933.000 kijkers en via SBS6 keken nog eens 221.000 mensen.

Het aantal kijkers voor de persconferenties daalt al maanden geleidelijk. Die van vrijdag viel midden in de zomervakantie. Naar de vorige persconferentie, van half juli, keken nog ruim 3,1 miljoen mensen. Begin dit jaar lag dat aantal nog boven de 6 miljoen. De persconferentie van eind april vorig jaar heeft nog altijd het record, destijds zaten er 7,8 miljoen mensen voor de buis.