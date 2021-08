Klimaatactivisten betogen tegen bouwplannen in Amsterdamse polder

Tientallen klimaatactivisten zijn de Lutkemeerpolder ten westen van Amsterdam ingetrokken. Leden van actiegroep Extinction Rebellion protesteren met hun ‘bezetting’ van het stuk groen aan de rand van de hoofdstad tegen plannen om er een groot distributiecentrum te bouwen. Ook de lokale actiegroep Behoud Lutkemeer is bij de actie betrokken.

In het gebied is nu nog ruimte voor ecologische landbouw, maar er zijn plannen om er ook bedrijvigheid toe te staan. Ahold heeft interesse getoond om er een distributiecentrum te bouwen. Of dat er echt komt is nog niet bekend, maar wat de activisten betreft moet het groen behouden blijven. De activisten laten weten dat ze het hele weekend willen blijven. Ze zetten tentjes op om te overnachten en houden aan de andere kant van de weg in een ‘klimaatkamp’ lezingen en workshops over klimaat en landbouw.

“Over de hele wereld staan kleinschalige, ecologische boeren en de natuur onder druk voor de belangen van multinationals en vervuilende bedrijven”, stelt Extinction Rebellion. De actiegroep noemt de polder “de laatste vruchtbare grond van Amsterdam”.