RIVM meldt minder besmettingen, weekgemiddelde daalt licht

Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend zijn 2349 positieve tests gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Vorige week zaterdag waren er nog bijna 2400 positieve tests.

Het gemiddelde over de afgelopen zeven dagen blijft licht dalen. Nu ligt dat op 2325, een dag eerder lag het zevendaags gemiddelde op 2332.

Het aantal gemelde sterfgevallen steeg met zes, evenveel als een etmaal eerder. Dat het overlijden van coronapatiƫnten nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn overleden. Het kan soms een tijdje duren voor een sterfgeval is geregistreerd.

In Amsterdam kregen 235 mensen te horen dat ze een coronabesmetting hadden opgelopen, in Rotterdam waren dat er 129. In Den Haag kregen 93 mensen een positieve uitslag van hun coronatest, in Almere raakten 55 mensen besmet en in Utrecht 41.