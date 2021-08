Rond de 1500 vrijwilligers gaan de Maasoevers schoonmaken

Zo’n 1500 vrijwilligers gaan zaterdag aan de slag met het opruimen van de troep op de oevers langs de Maas die tijdens de overstromingen in juli is aangespoeld. De aftrap wordt rond 10.00 uur gegeven aan de Maas bij Oost-Maarland, vlakbij Eijsden in het Limburgse heuvelland.

Op tientallen plekken van Eijsden tot in Gennep, en bij het Brabantse Waalwijk komen teams in acties. Ook aan de oevers van de kleinere zijrivieren worden de mouwen opgestroopt om onder meer het vele plastic, huishoudelijk, camping- en bouwafval te verwijderen.

De grote schoonmaak wordt georganiseerd door Maas Cleanup. Vorige jaren wist de organisatie zo’n 700 vrijwilligers vooral van lokale IVN’s en Natuurmonumenten op de been te brengen, dit keer ruimschoots het dubbele. “We merken dat er door de overstromingen veel animo is”, zegt een woordvoerster van de organisatie. “Zelfs van buiten Limburg komen mensen om hier een dagje te helpen.”

Niet alles wordt schoongemaakt. Op sommige plekken liggen nog giftige stoffen die eerst moeten worden verwijderd. Deze plekken kunnen wellicht worden aangepakt op World Cleanup Dag op 18 september.