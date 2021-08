Ziekenhuis Aruba vanwege corona alleen nog open voor noodgevallen

Op Aruba is vrijdagmiddag (lokale tijd) bekendgemaakt dat het enige ziekenhuis op het eiland alleen nog open is voor noodgevallen. Vanwege het toenemende aantal coronapatiënten is er zeker op de intensive care gebrek aan personeel.

Daarom gaan per direct alle niet-urgente behandelingen niet meer door in het Dr. Horacio Oduber Hospital. De bevolking wordt opgeroepen hier rekening mee te houden en voorzichtig te zijn in het verkeer om ziekenhuisopnames door ongelukken te voorkomen.

Vrijdag kwamen er op het eiland bijna tweehonderd coronabesmettingen bij, het totaal aantal besmettingen is nu 1122. In het ziekenhuis liggen 54 coronapatiënten, dat zijn er twintig meer dan vier dagen eerder. Zeven daarvan liggen op de intensive care. Verreweg de meeste geïnfecteerden zijn niet gevaccineerd.