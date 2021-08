Nederlandse ambassade Kabul al ontruimd en verplaatst

De Nederlandse ambassade in Kabul is al ontruimd. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat de ambassade in de nacht van zaterdag op zondag is verplaatst naar een locatie vlakbij het vliegveld van de Afghaanse hoofdstad. Al het personeel heeft de ambassade verlaten, omdat de radicaalislamitische Taliban op het punt staan de stad in te nemen.

Op Twitter meldt het ministerie dat de ambassade niet meer bereikbaar is op het oude telefoonnummer of emailadres. Voor dringende vragen kan men mailen naar [email protected] of bellen op +31247247247.

Er bestond lange tijd onduidelijkheid wat Nederland met de ambassade in Afghanistan zou doen. Andere landen maakten al bekend hun ambassades te verlaten, maar het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken wilde daar tot nu toe omwille van de veiligheid niets over zeggen.

Demissionair minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken) zei vrijdag de ambassade zo lang mogelijk open te willen houden. Wel erkende ze dat die niet open kon blijven zodra de Taliban de Afghaanse hoofdstad zouden innemen.

Talibanstrijders zouden inmiddels al het centrum van Kabul hebben bereikt, hoewel woordvoerders van de beweging zelf zeggen dat de troepen niet de stad zijn binnengedrongen. Het is onduidelijk of de macht van de Afghaanse regering al is overgedragen, zoals de minister van Binnenlandse Zaken eerder zei, of dat er de komende dagen toch nog onderhandeld wordt in Qatar zoals de Afghaanse Defensieminister zegt.