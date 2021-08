Onduidelijkheid over Nederlandse ambassade Kabul

Het is op het moment niet duidelijk of er nog personeel aanwezig is in de Nederlandse ambassade in de Afghaanse hoofdstad Kabul. De stad dreigt in handen te vallen van radicaalislamitische Talibanstrijders.

De NAVO meldt dat ambassademedewerkers van EU-lidstaten veiligheid zoeken, maar een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken kon dat om veiligheidsredenen bevestigen noch ontkrachten. “De situatie is nu heel fragiel en onzeker. We doen er nu alles aan om tolken, ambassade personeel en gezinnen in veiligheid te brengen.”

Zaterdag kon het ministerie nog bevestigen dat de ambassade open was. Demissionair minister Sigrid Kaag erkende vrijdag dat de ambassade niet open kan blijven zodra de Taliban de hoofdstad hebben overgenomen.

Talibanstrijders zouden Kabul inmiddels zijn binnengetrokken, hoewel een woordvoerder van de extremisten zelf op Twitter zegt dat ze stoppen bij de poorten van de stad. Het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken meldt zondag dat Afghanistan “een vreedzame overdracht van de macht zal hebben”, wat suggereert dat overgave ophanden is.