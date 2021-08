Rode Kruis in actie voor slachtoffers aardbeving Haïti

Het Rode Kruis opent giro 5125 voor slachtoffers van de dodelijke aardbeving die zaterdag plaatsvond op Haïti. “Uit de eerste berichten blijkt dat de aardbeving voor ernstige schade heeft gezorgd. Huizen en ziekenhuizen zijn ingestort en wegen zijn ernstig beschadigd geraakt”, aldus de hulporganisatie.

Het Rode Kruis richt zich nu op ondersteuning bij zoek- en reddingsacties, acute medische zorg en onderdak. “Ook psychosociale ondersteuning is hard nodig, omdat veel getroffenen getraumatiseerd zijn door de aardbeving in 2010”, zegt het Rode Kruis.

De organisatie biedt hulp in de zwaar getroffen gebieden Les Cayes en Jérémie. Kerken stortten daar in tijdens de ochtendmis. Het is waarschijnlijk dat er mensen vastzitten onder het puin. Hulpverleners van het Rode Kruis zijn sinds direct na de aardbeving ter plaatse om de schade op te nemen. Veel huizen zijn ernstig beschadigd of mogelijk volledig verwoest. Volgens de hulporganisatie is het zeer waarschijnlijk dat grote aantallen mensen dringend onderdak nodig hebben.

“Het is van levensbelang dat mensen toegang hebben tot schoon (drink-)water en sanitair. Ook om verspreiding van het coronavirus te voorkomen”, stelt de organisatie. In de Dominicaanse Republiek, dat samen met Haïti een eiland vormt, heeft het Rode Kruis hulpgoederen klaarliggen om ten minste 4500 mensen mee te helpen.

De hulporganisatie wijst erop dat de tropische storm Grace op komst is en dat die dezelfde gebieden kan treffen als de aardbeving. Verwacht wordt dat deze storm maandag over het land raast. Haïti kampt regelmatig met natuurrampen, zoals aardbevingen, orkanen en overstromingen. Ook is het een van de armste landen ter wereld.