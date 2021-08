Defensie: meerdere evacuatievluchten naar Afghanistan gepland

Het ministerie van Defensie heeft meerdere militaire vluchten naar Afghanistan gepland om tolken, lokaal ambassadepersoneel en gezinnen te evacueren uit het land. Dat laat demissionair minister van Defensie Ank Bijleveld op Twitter weten.

De eerste vlucht is onderweg naar het land, dat vrijwel geheel in handen is gevallen van de extremistische Taliban. Een woordvoerder van Defensie laat weten dat meerdere vluchten worden gepland omdat er rekening wordt gehouden met meerdere scenario’s. Op beelden van de luchthaven van Kabul is te zien dat er grote menigtes Afghanen op de landingsbanen staan, wat vertrek en aankomst van toestellen moeilijk maakt.

Verdere details over de vluchten wil Defensie uit veiligheidsoverwegingen niet delen.