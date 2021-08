Dit is wat er gefluisterd wordt over de iPhone 13

Apple heeft nog niks bekendgemaakt, maar de geruchtenstroom en speculaties over de iPhone 13 zijn in volle gang. Wat we wel weten, is dat Apple meestal zo’n 75 miljoen telefoons produceert van een nieuwe IPhone serie, vanaf het moment van lancering tot het einde van het jaar. Dit jaar blijken dat er 90 miljoen stuks te zijn. Er wordt gefluisterd dat er veel vraag zal zijn naar de nieuwe iPhone 13.

De iPhone 13, die in september wordt aangekondigd, en die mogelijk de iPhone 12s wordt gedoopt, is qua ontwerp gelijk aan de iPhone 12, met een paar kleine verschillen. Zo wordt er gezegd dat de inkeping aan de bovenkant van het scherm, waar de selfiecamera en luidspreker zitten, iets dunner zal zijn. Hierdoor blijft er meer ruimte over voor het scherm. Er komen vier nieuwe iPhone ’s: twee reguliere van 5,4 en 6,1 inch en twee pro-modellen van 6,1 en 6,7 inch.

LPTO-scherm

Een van de iPhone’s die op de markt komt krijgt een LTPO-scherm. LTPO staat voor polykristallijn oxide bij lage temperatuur en verwijst naar een bepaald type backplane-technologie dat te zien is in OLED-schermen. LTPO is een doorbraak omdat er geen extra componenten nodig zijn tussen de beeldschermcontroller en de grafische verwerkingseenheid (GPU) om een ​​dynamische verversingssnelheid mogelijk te maken. Een belangrijk voordeel is dat een LTPO-scherm minder stroom verbruikt. Ze zouden 10 tot 15 procent minder stroom verbruiken dan de schermen die in de iPhone 12-reeks zitten.

Sneller en vloeiender

Verder zou Apple voor het eerst een always-on scherm gebruiken, wat betekent dat als de telefoon op stand-by staat, er wel wat basisinformatie wordt getoond. Dit kan de tijd of de huidige temperatuur zijn. Het is mogelijk dat het beeldscherm van de iPhone 13 sneller is en met 120 beeldjes per seconde ververst kan worden. Hierdoor lijkt het scherm vloeiender te bewegen als je bijvoorbeeld naar beneden scrolt.

Camera

Een andere speculatie is dat consumenten met de iPhone 13 makkelijker scherpe en onbewogen foto’s kunnen maken. Dit komt door een camerasensor die in de telefoon ‘zweeft’, waardoor deze meebeweegt met de trillingen van de handen van de gebruiker. Daarnaast is de kans groot dat de telefoon een betere ultragroothoekcamera krijgt. In het geval van de pro-modellen zijn de telefoons fysiek wat groter, omdat deze een veel grotere uitsnede voor de camera’s hebben op de achterkant van de telefoon. Dit zou dan weer blijken uit de nieuwe hoesjes die voor iPhone 13 Pro gemaakt worden.

Grootte

Voor de niet Pro-modellen zal de camera niet groter zijn, maar wel anders geplaatst: niet meer onder elkaar, maar diagonaal van elkaar. De reden dat ze linksboven en rechtsonder worden geplaatst is omdat de iPhone 13 dezelfde camera’s als de iPhone 12 Pro krijgt. IPhone liefhebbers vragen zich altijd af of de telefoon weer groter zal zijn dan de voorgangers. Doordat er wat extra ruimte nodig is voor de grotere accu’s, wordt versie 13 iets groter. Als gebruiker merk je hier niets van, want het gaat waarschijnlijk om 0,2 tot 0,26 millimeter.

Snelle chipset

En ja, ook dit keer zijn de verwachtingen hoog qua snelheid. Het ziet ernaar uit dat Apple de smartphone gaat uitrusten met de A15 Bionic chipset. Deze is sneller dan de A14 Bionic in de iPhone 12, maar hoeveel sneller precies, daarover kan er nog niets gezegd worden. Echte Apple liefhebbers kunnen niet wachten op de dertiende versie van de iPhone. 44 procent van de iPhone-bezitters is van plan om een iPhone 13 te kopen. Vooral het instapmodel is favoriet, aldus onderzoek van Sellcell.