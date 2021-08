Kaag: D66 houdt vast aan kabinet zonder ChristenUnie

D66-leider Sigrid Kaag ziet nog steeds geen heil in een nieuw kabinet met de ChristenUnie (CU) en houdt vast aan een nieuwe regering waarin VVD, D66, CDA, PvdA en GroenLinks zitten. Dat zegt de politica in een gesprek met het AD. “Het roer moet om”, aldus Kaag tegen de krant. “Het moet echt anders. Dat doe je met een andere samenstelling van het kabinet, met andere keuzes en prioriteiten.”

Eind juni liet Kaag ook al weten te kiezen voor de optie zonder CU en de huidige regeringspartijen aan te vullen met de PvdA en GroenLinks. “We hebben er de afgelopen weken goed over nagedacht’”, zegt Kaag. “Ik denk dat het voor D66 een hele logische voortgang is.” Volgens haar heeft D66 “het vertrouwen en de stem van de kiezers gekregen omdat we hebben gezegd dat we het anders willen doen. Wat betreft de klimaataanpak, investeren in onderwijs en in de rechtsstaat en een andere blik op Europa. Dat betekent ook dat je juist andere partijen daarbij haalt.”

De coalitie van vijf partijen heeft een meerderheid in de Eerste en de Tweede Kamer, terwijl dat bij voortzetting van het huidige, demissionaire kabinet (VVD, D66, CDA en CU) niet het geval is. “Als je kijkt naar stabiliteit in de Tweede en Eerste Kamer is deze keuze de logische keuze”, aldus de D66-leider.

Partijleiders Mark Rutte (VVD) en Kaag praten maandag met informateur Mariëtte Hamer over het ‘regeerdocument’ waaraan beide partijen hebben geschreven. Dit document bevat bouwstenen voor een regeerakkoord met andere partijen, zoals GroenLinks, PvdA, CDA of CU. Met hen wordt komende week ook gesproken.