Nederlands vliegtuig kan niet landen op luchthaven Kabul

Het Nederlandse militaire vliegtuig dat onderweg was naar de luchthaven van Kabul in Afghanistan kan daar voorlopig niet landen. De veiligheidssituatie staat het niet toe, meldt het ministerie van Defensie. Het toestel is “elders” geland en “vertraagd tot nader order”, aldus de krijgsmacht.

Het toestel was onderweg naar het vliegveld om tolken, lokaal ambassadepersoneel en gezinnen te evacueren. Het is echter buitengewoon onrustig op het vliegveld. De Amerikaanse krijgsmacht, die de luchthaven in handen heeft, zegt tijd nodig te hebben om de orde te herstellen. Wanneer de luchthaven weer gebruikt kan worden, is nog onbekend.

De VS kondigden maandagavond aan duizend extra militairen naar Kabul te sturen. De in totaal zevenduizend militairen helpen volgens Amerikaanse media 30.000 mensen het land uit, van wie zo’n 8000 naar andere landen dan de Verenigde Staten. Bronnen melden dat hun succes ook voor de Nederlandse evacuatievlucht essentieel is.

Eerder op maandag was te zien hoe honderden mensen op de start- en landingsbaan van het vliegveld liepen. Groepen mensen die het land wilden ontvluchten probeerden vliegtuigen binnen te komen of klampten zich vast aan de buitenkant. Meerdere mensen raakten gewond of kwamen om het leven, ook door geweervuur.

Voor zover bekend was er nog maar één Nederlands toestel onderweg naar Afghanistan. Waar dat zich nu bevindt, is onbekend. Defensie heeft meerdere vluchten op de planning.