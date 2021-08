Ook derde verdachte fatale mishandeling Mallorca langer vast

De derde verdachte rond de fatale mishandeling op Mallorca blijft langer vastzitten. Het voorarrest van de 18-jarige Hilversummer is met twee weken verlengd, meldt de rechtbank Midden-Nederland. De Hilversummer wordt verdacht van het medeplegen van doodslag, poging tot doodslag en het openlijk plegen van geweld.

De jongen zou betrokken zijn geweest bij het geweld in een horecagelegenheid in de badplaats El Arenal op Mallorca en bij het geweld op de boulevard. Daarbij raakte een 27-jarige man uit Waddinxveen zwaargewond. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Ook andere slachtoffers raakten gewond.

De verdachte hoort bij een vriendengroep die op vakantie was op het eiland, waar ze in de vroege ochtend van 14 juli ruzie zochten met andere vakantiegangers. Eerder werden al twee andere verdachten aangehouden, een van 18 en een van 19, beiden uit Hilversum. Ook zij worden verdacht van het medeplegen van doodslag op de 27-jarige man uit Waddinxveen en het medeplegen van poging tot doodslag op een andere man. De 19-jarige man wordt daarnaast ook verdacht van poging tot doodslag op nog een ander slachtoffer in de horecagelegenheid.

De andere twee verdachten zitten nog vast. Meer aanhoudingen in de zaak worden niet uitgesloten.