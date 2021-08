Opnieuw meer dan 2000 nieuwe coronagevallen

Het aantal nieuwe coronagevallen daalt niet meer. Voor de elfde achtereenvolgende dag ligt het aantal positieve tests tussen de 2000 en de 3000. Het gemiddelde steeg iets.

Tussen zondagochtend en maandagochtend kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 2275 meldingen van positieve tests. Dat is vrijwel gelijk aan zondag. Precies een week geleden meldde het RIVM iets meer dan 2000 positieve tests, de maandag ervoor zo’n 2100.

In de afgelopen zeven dagen zijn 16.418 nieuwe gevallen geregistreerd, wat neerkomt op gemiddeld 2345 positieve tests per dag. Dat weekcijfer is nu voor de vijfde dag op rij nauwelijks veranderd. Het niveau is te vergelijken met de situatie op 8 juli, aan het begin van de huidige golf.

In Amsterdam kregen 202 inwoners te horen dat ze het coronavirus hebben opgelopen en in Rotterdam testten 116 mensen positief. Daarna volgen Den Haag (79), Almere (51), Tilburg (48) en Utrecht (45). In 43 gemeenten was er geen enkele positieve test. Ook dat aantal is vergelijkbaar met de voorgaande week.

Het aantal gemelde sterfgevallen steeg met zes. Het gaat om twee mensen uit Almere en twee uit Renkum, en verder om inwoners van Amsterdam en Ede. Dat hun overlijden nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn overleden. Het kan soms een tijdje duren voor een sterfgeval is geregistreerd.

In de laatste week zijn 44 sterfgevallen gemeld, gemiddeld ruim 6 per dag. Ongeveer een maand geleden, bij het begin van de huidige golf waren er zo’n 10 meldingen van sterfgevallen per week.