Piets weerbericht: Herfst met regen en windstoten tot in kracht 9

Vandaag is het compleet herfst met in de kustgebieden, boven de meren en in het Waddengebied een krachtige tot harde wind uit west tot noordwest. Windstoten in kracht 7 of 8. In het Waddengebied tot in kracht 9. Landinwaarts is het veel rustiger met een matige tot vrij krachtige wind en vlagen tot in kracht 5 of 6.

De meeste wind staat er later vanmiddag en in het eerste deel van de avond. Rond middernacht is het met name in het Waddengebied nog ruig weer. Overdag 18 of 19 graden en een lange periode met regen. Daarbij komen vanavond en vannacht een aantal buien, in het noorden met kans op onweer en windstoten.

Morgen wordt het rustiger. En later in de week temperaturen rond 21 of 22 graden. Ik kom dan ook met een verkeerswaarschuwing en een watersportwaarschuwing: Harde wind, zware windstoten en soms matig zicht door regen.

Piet Paulusma