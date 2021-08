Rutte: doen alles om mensen weg te halen uit Afghanistan

Nederland doet er alles aan om ambassadepersoneel, tolken en “anderen die onze bescherming verdienen” weg te krijgen uit Afghanistan. “Maar het is ingewikkeld”, zegt demissionair minister-president Mark Rutte. Hij noemt de situatie in het land “onoverzichtelijk en zeer zorgwekkend”.

Verschillende partijen in de Tweede Kamer drongen er vorige week op aan ruimhartig te kijken naar het helpen van Afghanen die de afgelopen jaren de Nederlandse missie hielpen. Het kabinet gaf eerder juist aan daar weinig voor te voelen omdat het tot een “niet-beheersbare toename” van asielaanvragen zou leiden.

Rutte zei niet zeggen wie volgens hem precies bescherming verdienen. Voor tolken die de afgelopen jaren gewerkt hebben voor Nederlandse militairen in Afghanistan geldt dat hoe dan ook. Een woordvoerder van het ministerie van Algemene Zaken liet later weten dat Rutte met “anderen” doelde op de gezinnen van de tolken, en dat er van een wijziging van het beleid geen sprake is.

Defensie kondigde zondag aan dat het een of meerdere vliegtuigen zou inzetten om mensen weg te halen uit Afghanistan, waar de radicaalislamitische Taliban afgelopen weekeinde de macht hebben overgenomen. Over het verloop van die evacuatie wil het ministerie “uit veiligheidsoverwegingen” niets zeggen.

Rutte ging in op de situatie in Afghanistan na afloop van een overleg over de formatie met D66-leider en minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag. Die zei na afloop alleen dat zij en haar departement er “ontzettend druk” mee zijn en dat ze naar het ministerie moest “voor crisisoverleg”.