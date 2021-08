Unicef blijft in Afghanistan voor steun aan vrouwen en kinderen

De kinderrechtenorganisatie van de VN, Unicef, blijft aan het werk in Afghanistan “om vrouwen en kinderen te ondersteunen”. De Nederlandse tak van de organisatie zegt zich grote zorgen te maken over de situatie van kinderen in het land en begint een inzamelingscampagne om meer hulp te kunnen bieden aan kinderen en vrouwen.

Volgens Unicef was Afghanistan al voor de machtsovername door de Taliban “het meest onveilige land om in op te groeien”. Die situatie is de afgelopen weken voor veel kinderen nog wanhopiger geworden. De hulporganisatie zegt in alle regio’s van Afghanistan aanwezig te blijven om hulp te bieden aan vrouwen en kinderen.

“We hebben goede banden met lokale gemeenschappen en over de jaren veel vertrouwen opgebouwd”, zegt Suzanne Laszlo, directeur van Unicef Nederland. “Daardoor kunnen we vanuit elf kantoren in het hele land en samen met onze partners de kinderen helpen die ons het hardst nodig hebben. Onze steun aan de vrouwen en kinderen van Afghanistan is nu harder nodig dan ooit.”

Vooruitlopend op deze crisis zijn in het hele land voorraden aangelegd. Met de opbrengst van de fondsenwervende campagne wil Unicef hygiĆ«nekits verdelen, water vervoeren, ondervoede kinderen behandelen met kant-en-klaar therapeutisch voedsel en baby’s en jonge kinderen vaccineren. Deze week heeft Unicef in verschillende nieuwe kampen voor ontheemden in Kabul kindvriendelijke ruimtes, voedingscentra en vaccinatiecentra opgezet.

De hulporganisatie vreest dat kinderen een hoge prijs zullen betalen, onder meer vanwege het toenemend gebrek aan schoon water, medische zorg, voeding en onderwijs. Ook wordt erop gewezen dat kinderen vaker zullen worden uitgehuwelijkt of worden gerekruteerd als kindsoldaat. Dit jaar zijn in Afghanistan al meer dan 550 kinderen om het leven gekomen en 1400 jeugdigen gewond geraakt. Meer dan 18 miljoen mensen, onder wie 10 miljoen kinderen, zijn aangewezen op humanitaire hulp. Sinds begin dit jaar zijn meer dan 390.000 mensen (van wie de helft kinderen) ontheemd geraakt. Bijna 4 miljoen kinderen gaan niet naar school.